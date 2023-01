Le celebrazioni del Papa per gennaio e febbraio

Pubblicato il calendario delle Celebrazioni liturgiche del Pontefice per il mese in corso e il prossimo, che vedranno tra l'altro Francesco "pellegrino" nella Repubblica Democratica del Congo e in Sud Sudan

Vatican News L’Ufficio delle celebrazioni liturgiche ha pubblicato il calendario delle celebrazioni presiedute dal Papa nei mesi di gennaio-febbraio 2023. Il 22 gennaio, domenica della Parola di Dio, Francesco celebrerà la Messa alle 9.30 nella Basilica di San Pietro. Tre giorni dopo, il 25 gennaio, nella Basilica di San Paolo fuori le mura, alle 17.30, il Papa, celebrerà i Secondi Vespri in chiusura della LVT Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, nella solennità della conversione di san Paolo apostolo. Il viaggio in RDC e Sud Sudan Dal 31 gennaio al 5 febbraio, si svolgerà poi il viaggio apostolico nella Repubblica Democratica del Congo e in Sud Sudan. A Kinshasa, capitale della RDC, il Papa sarà dal 31 al 3 febbraio giorno in cui partirà alla volta di Giuba, capitale sud sudanese.