Il Papa ai volontari della GMG 2023: siete una forza dirompente

Francesco invia un videomessaggio in spagnolo in occasione dell’odierna Giornata mondiale del volontariato per parlare della generosità di tutti coloro che mantengono l’azione della Chiesa con il loro lavorio volontario. “Il volontariato – spiega – è una grazia di Dio”

Vatican News “Il volontariato è una ‘forza dirompente’ che consente di uscire dagli schemi per realizzare qualcosa”. Francesco si rivolge con un videomessaggio in spagnolo ai volontari della GMG 2023, dall’1 al 6 agosto a Lisbona, in Portogallo, per ringraziarli, in occasione dell’odierna Giornata mondiale del volontariato, della “loro generosità”, della “generosità di ogni volontario”, loro che sono “una forza della Chiesa, espressione della missione della Chiesa”, perché sono loro che mantengono con il loro “lavoro volontario l’azione della Chiesa”. Leggi Anche 23/10/2022 Francesco si iscrive alla GMG di Lisbona Dalla finestra del Palazzo Apostolico, tramite un tablet e insieme ad alcuni giovani portoghesi, Francesco dà il via alle iscrizioni per la prossima GMG che si terrà a Lisbona ... Il volontario persevera e realizza progetti “Una delle cose che mi colpisce di più quando visito alcune chiese – è l’esordio nel messaggio del Papa - è la forza del volontariato. Sì, c’è il vescovo, il prete, le suore, laici e tutto il resto ma il volontariato crea l’unione”. Molte le qualità del volontario elencate da Francesco, perché “è perseverante, realizza progetti”. Il Papa fa degli esempi concreti, come quello del volontariato con i malati, “uomini e donne lì tutto il giorno, pronti ad offrire il proprio tempo a servizio degli ammalati. Il volontariato è una grazia di Dio. Per favore accoglietela con forza”. Il videomessaggio del Papa ai volontari della GMG 2023 a Lisbona