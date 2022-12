Gli ottantasei anni di Francesco: auguri da tutto il mondo

Il compleanno del Papa, festeggiato in semplicità con le persone ricevute in questa giornata di lavoro, arriva alla vigilia di un altro anniversario speciale. Fra pochi mesi, infatti, Francesco celebrerà il suo decimo anno di Pontificato. Messaggi da parte del presidente italiano Mattarella, per una "lunga e proficua prosecuzione del suo alto magistero", da leader politici, istituzioni, e da tanti fedeli

Il Papa festeggia il suo 86.mo compleanno ma non interrompe le consuete attività. Stamattina, infatti, Francesco, ricevendo una delegazione del Premio Madre Teresa, ha consegnato ai tre premiati, che quotidianamente si prendono cura di tutte le persone in difficoltà, “La carezza di Madre Teresa per i poveri del mondo”, una piccola scultura come segno della sua gratitudine. A seguire, udienze con alcuni cardinali, con i seminaristi della diocesi di Roma e con gli artisti del Concerto di Natale in Vaticano. Il Pontefice è stato inondato di affetto con auguri da tutto il mondo, anche attraverso i social, da parte di istituzioni, leader politici e religiosi.

Gli auguri del presidente Mattarella

Puntuale è arrivato il messaggio del presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella che ha scritto: “Auguro una lunga e proficua prosecuzione del Suo alto magistero”, a cui si è aggiunto l’augurio da parte del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Nel giorno del compleanno di Papa Francesco, inoltre, 14 ciclisti di Athletica Vaticana sono partiti da piazza San Pietro per donare un sorriso e dolci pensieri ai bambini ricoverati al Centro di cure palliative dell’ospedale Bambino Gesù di Passoscuro. Una pedalata di 35 chilometri per regalare a Francesco, in occasione del suo 86esimo compleanno l’abbraccio dei piccoli sofferenti e delle loro famiglie.

La presidenza Cei trasmette l'abbraccio di tutte le Chiese italiane

Tra gli auguri arrivati al Papa, segnaliamo quello della presidenza della Conferenza Episcopale italiana che ha fatto giungere al Pontefice “L’abbraccio forte e sincero delle Chiese in Italia”. “Abbiamo ancora negli occhi le immagini del Suo viso solcato dalle lacrime, mentre si rivolge alla Vergine Maria, nella Solennità dell’Immacolata Concezione, durante il tradizionale atto di venerazione in piazza di Spagna - ricorda il messaggio - Nella Sua voce, rotta dall’emozione, e nel Suo capo chino abbiamo percepito il dolore e l’angoscia per il dramma di una guerra che sta coprendo, con le sue tenebre, la martoriata Ucraina". A pochi giorni dal Natale, prosegue la Cei, "la gioia di fronte alla vita che nasce rischia di tramutarsi nel tormento per le tante, troppe morti. Padre Santo, piangiamo con Lei, certi che il Signore che viene consolerà il suo popolo e fascerà le sue ferite”. Il messaggio si conclude con l'affidamento alla Madonna delle nostre comunità e in particolare gli anziani, i bambini, gli ammalati, i poveri e tutte le persone che vivono in isolamento e sofferenza. “Con Lei, che ci guida con saggezza e pazienza – è il saluto finale - camminiamo sulle strade del mondo per andare incontro alle sorelle e ai fratelli, per disegnare percorsi di amore e unità”.

Il messaggio del Celam



“Nel giorno del suo compleanno abbiamo tanti motivi per festeggiare e ed esser grati per la sua vita, il magistero e la testimonianza indelebile, vero dono e fonte di speranza per la Chiesa e per l’umanità”. È questo il messaggio di auguri da parte dei vescovi latinoamericani che ringraziano Papa Francesco per il suo fruttuoso ministero petrino che ha dato vita a tanti percorsi di incontro, ascolto, discernimento, comunione e fraternità universale, con una sensibilità particolare alle loro periferie geografiche. “Grazie, Santo Padre, per il suo sostegno e la guida spirituale alla nostra Chiesa di America Latina e Caraibi, per la vicinanza e l’orientamento in questo momento in cui andiamo verso una Chiesa sinodale in uscita – prosegue la lettera del Celam - continui a contare sul nostro impegno pastorale ed evangelizzatore insieme al Popolo di Dio”.