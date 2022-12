Il Papa: "Sui bambini ucraini il peso di una guerra inumana. Hanno perso il sorriso"

Nuovo appello di Francesco al termine dell'udienza generale per la popolazione del martoriato Paese che trascorrerà il Natale "senza luce e riscaldamento". Il pensiero del Pontefice è soprattutto per i più piccoli: "La maggioranza non riesce a sorridere e quando un bambino perde la capacità di sorridere è grave". Ai polacchi il Papa ricorda pure la tradizione di lasciare durante la Vigilia un posto vuoto a tavola: "Quest’anno sarà occupato dalla moltitudine di rifugiati"

Salvatore Cernuzio – Città del Vaticano È sulle spalle fragili dei bambini ucraini il peso di questa guerra “così inumana, così dura”. Pensiamo a loro in questo Natale che i piccoli e le loro famiglie trascorreranno “senza luce, senza riscaldamento”. Parlando del “Dio fattosi bambino” che la Chiesa celebrerà a Natale, il pensiero di Papa Francesco va ai bambini dell’Ucraina “che soffrono, soffrono tanto per questa guerra”. Perdere il sorriso Leggi Anche 21/12/2022 Francesco: Dio non è un giudice arcigno, ma compassione e tenerezza Molte volte abbiamo un'idea distorta di Dio, dice il Papa all'udienza generale: "La Sua voce non si impone, ma è discreta, rispettosa, umile e pacificante". L'invito a leggere la ... Come lo scorso mercoledì, anche in questa udienza generale, dopo la catechesi, il Pontefice chiede di non dimenticare durante le festività il Paese martoriato e la sua popolazione In questa festa di Dio che si fa bambino, pensiamo ai bambini ucraini. Quando io ho trovato qui, la maggioranza non riesce a sorridere e quando un bambino perde la capacità di sorridere è grave. Questi bambini portano su di sé la tragedia della guerra che è così inumana, così dura. La pace al più presto “Pensiamo al popolo ucraino in questo Natale, senza luce, senza riscaldamento, senza le cose principali per sopravvivere”, insiste Francesco. Preghiamo il Signore perché porti la pace il più presto possibile Un posto a tavola per i rifugiati Della popolazione ucraina, Francesco ha parlato anche durante il saluto ai polacchi, dei quali ha ricordato la tradizione di lasciare durante la vigilia a tavola un posto vuoto per un ospite inatteso. Quest’anno sarà occupato dalla moltitudine di rifugiati provenienti dall'Ucraina, ai quali avete aperto le porte delle vostre case con grande generosità