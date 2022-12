Francesco: Maria interceda per la pace in Ucraina

Al termine della preghiera mariana, il Papa ricorda la guerra nel Paese dell’est e anche della Giornata di preghiera e raccolta fondi per la Chiesa che si svolge in Polonia

Benedetta Capelli – Città del Vaticano

Francesco guarda alla Solennità dell’Immacolata Concezione che la Chiesa celebra l’8 dicembre. Guarda a Maria, al termine dell’Angelus, per chiedere il suo aiuto, perché lei, Regina della pace, interceda per mettere fine al conflitto in Ucraina.

Alla sua intercessione affidiamo la nostra preghiera per la pace, specialmente per il martoriato popolo ucraino.

Nel Paese intanto proseguono i combattimenti. Nel Donbass si registra un attacco massiccio da parte dei russi, colpite anche alcune infrastrutture civili nelle regioni di Kharkiv, Kramatorsk e Donetsk, stando a quanto riportano i media ucraini. A Kyiv è emergenza blackout, le temperature sono scese sotto i cinque gradi.

Il ringraziamento alla Chiesa polacca

Davanti alla piazza, ravvivata dalla presenza di fedeli di ogni parte del mondo, il Papa si rivolge ai pellegrini polacchi.

Desidero ringraziare quanti sostengono la Giornata di Preghiera e di raccolta fondi per la Chiesa nell’Europa dell’est.

Si tratta di un’iniziativa che cade solitamente la seconda domenica di Avvento e istituita dai vescovi polacchi nel 1989. Quest’anno è dedicata in special modo all’Ucraina, i presuli del Paese dell’Est, in una lettera indirizzata alla Conferenza episcopale polacca, ringraziano “per l’amore fraterno mostrato nell’arco di oltre 30 anni alla Chiesa ucraina” e per i tanti gesti di solidarietà dall’inizio della guerra. Gesti, scrivono, che sono espressione di una fede viva. I vescovi ucraini affermano di essere sulla soglia di una catastrofe umanitaria anche per la mancanza di energia elettrica e che si vive con ansia, paura e preoccupazione l’arrivo dell’inverno. “Oggi – si legge nella lettera - la guerra non è solo al fronte, dove si svolgono le lotte che portano morte e feriti tra i soldati e i civili, ma è anche la paralisi della vita quotidiana”.

I saluti ai tanti pellegrini presenti

Nei suoi saluti, Francesco si rivolge ai pellegrini spagnoli di Madrid, Salamanca, Bolaños de Calatrava e La Solana, ai membri dell’Azione Cattolica di Aversa giunti in Piazza San Pietro con il vescovo monsignor Angelo Spinillo, come pure i fedeli di Palermo, Sutrio e Saronno, i ragazzi della Cresima di Pattada – diocesi di Ozieri – e quelli della parrocchia di Sant’Enrico in Roma. Al termine la raccomandazione a pregare per il vescovo di Roma.