Il Papa riceve il presidente del Niger, educazione e migranti al centro dell'incontro

Nell'udienza di Francesco a Mohamed Bazoum, come informa la Sala Stampa della Santa Sede, si è parlato anche di sicurezza nei Paesi dell’Africa Occidentale e della regione del Sahel. Il capo di Stato a colloquio anche con il cardinale Parolin e monsignor Gallagher

La situazione sociale ed economica del Niger, con uno sguardo particolare al tema dell'educazione, così come le buone relazioni tra la Santa Sede ed il Paese africano sono stati alcuni dei temi dell'udienza oggi del Papa, nel Palazzo Apostolico Vaticano, al Presidente della Repubblica del Niger, Mohamed Bazoum, che successivamente- come informa un comunicato della Sala Stampa della Santa Sede - ha incontrato il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano, accompagnato da monsignor Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali. "Nel prosieguo della conversazione – si legge nel comunicato - vi è stato anche uno scambio di opinioni sull'attualità internazionale, con particolare riferimento ai problemi di sicurezza e ai fenomeni migratori nei Paesi dell'Africa Occidentale e della regione del Sahel".

Il Papa ha donato al presidente Bazoum un’opera in bronzo raffigurante un bimbo che aiuta un altro a rialzarsi, con la scritta “Amare Aiutare”, i volumi dei documenti papali, il Messaggio per la Pace di quest’anno, il Documento sulla Fratellanza Umana, il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, a cura della LEV. Il capo di stato in dono ha portato a Francesco una composizione di artigianato Touareg nigerino.