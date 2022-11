L'abbraccio del Papa a tre famiglie di rifugiati dell'Ucraina

Prima della partenza per il Bahrein, Francesco ha salutato a Casa Santa Marta alcune donne con i loro figli ospitati da famiglie italiane, accompagnate dal cardinale Krajewski

Vatican News

Prima di recarsi in aeroporto per il viaggio apostolico in Bahrein, al via oggi fino al 6 novembre, Papa Francesco ha salutato a Casa Santa Marta tre famiglie di rifugiati dall’Ucraina, ospitati da famiglie italiane. Come informa la Sala Stampa vaticana, si tratta della moglie di un sacerdote ortodosso, con due figli con sé, uno di 18 anni e una di 14 anni, dalla regione di Kropyvnytskyi, a 150 km da Mykolaiv. Il marito e il figlio maggiorenne sono rimasti in Ucraina. Presente poi una mamma di 30 anni con due figlie di 4 e 7 anni scappati dalla regione di Zaporizhzhia e una donna di 53 anni con un figlio di 13 anni, con disabilità grave, e la mamma di 73 anni, da Kyiv. I rifugiati erano accompagnati dal cardinale Konrad Krajewski, prefetto del Dicastero per la Carità.