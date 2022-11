Dopo il Bahrein, il Papa a Santa Maria Maggiore per ringraziare la Madonna

Per la 101.ma volta, dall’inizio del pontificato, Francesco si è recato nella Basilica sul Colle Esquilino per pregare dinanzi alla icona della Salus Populi Romani al termine del suo trentanovesimo viaggio apostolico

Vatican News

Poco dopo essere atterrato a Roma-Fiumicino, di ritorno dal Regno del Bahrein, Papa Francesco si è recato come consuetudine nella Basilica di Santa Maria Maggiore per pregare davanti all'icona della Vergine Salus Populi Romani. Il Papa ha ringraziato la Madonna per il suo 39.mo viaggio apostolico, che a Lei aveva affidato nella visita del 2 novembre scorso nella Basilica liberiana, la numero 100 dall’inizio del pontificato.

"Questo pomeriggio, di ritorno dal Bahrein, come di consueto al termine di ogni viaggio apostolico, Papa Francesco si è recato alla Basilica di Santa Maria Maggiore, sostando in preghiera davanti all’icona della Vergine Salus Populi Romani. Al termine della visita Papa Francesco è rientrato in Vaticano", si legge in una nota diffusa dalla Sala Stampa vaticana.

Il 2 novembre scorso la centesima visita

Papa Francesco ha fatto ritorno oggi pomeriggio dal Paese mediorientale, dove era partito lo scorso 3 novembre mattina e dove ha visitato le città di Awali e la capitale Manama. Il Pontefice ha partecipato al Forum sul dialogo tra Oriente e Occidente insieme a leader religiosi di tutto il mondo.

Come detto, alla vigilia della partenza Francesco si era recato nella Cappella Borghese per rendere omaggio alla icona della Vergine alla quale i romani rivolgono la loro devozione. È dal 14 marzo 2013, all’indomani della sua elezione sul Soglio di Pietro, che il Papa argentino, prima e dopo ogni partenza all’estero, si raccoglie per diversi minuti in preghiera davanti alla effigie mariana. Con quella di oggi pomeriggio, sono 101 le visite nella Basilica sul Colle Esquilino.