Il pranzo di Papa Francesco con i poveri

Risate, abbracci, momenti di convivialità e fraternità. Come ogni anno dalla istituzione della Giornata Mondiale dei poveri nel 2016, Papa Francesco ha condiviso il pranzo servito ai poveri in Aula Paolo VI. Circa 1300 i senzatetto, i migranti e le persone assistite da Caritas Roma, Comunità di Sant'Egidio, Acli e altre realtà associative, molte delle quali avevano partecipato alla Messa celebrata questa mattina dal Pontefice nella Basilica di San Pietro. Seduto in una lunga tavolata, il Papa ha condiviso il pranzo accanto a loro.