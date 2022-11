Francesco a colloquio in Bahrein con Bartolomeo e Al-Tayyeb

In due momenti diversi, il Papa ha incontrato nella residenza papale nell’area del Sakhir Royal Palace il patriarca di Costantinopoli e il grande imam di Al-Azhar, che aveva incontrato già questa mattina al Forum sul dialogo di Awali. Al leader islamico il plauso per il suo discorso "coraggioso" sul dialogo tra gli islamici

"Caro fratello", li ha definiti entrambi questa mattina in apertura del suo discorso al Forum sul Dialogo di Awali, in Bahrein, dove entrambi hanno partecipato insieme ai leader religiosi di tutto il mondo. Nel pomeriggio, prima dell'incontro con il Muslim Council of Elders, Papa Francesco ha voluto incontrare privatamente e abbracciare, in due momenti diversi, il grande imam di Al-Azhar, Muḥammad Aḥmad al-Tayyeb, e il patriarca ecumenico di Costantinopoli. I due appuntamenti si sono svolti privatamente nel complesso del Sakhir Royal Palace, residenza papale nei giorni del viaggio apostolico.

L'abbraccio al patriarca

L'incontro con Bartolomeo si è svolto poco prima delle 15.30 "in un clima di fraternità e affetto", come informa la Sala Stampa vaticana. Le immagini mostrano un abbraccio cordiale tra i due, lo stesso che sempre si sono scambiati in ogni incontro, a partire dai primi avvenuti in Terra Santa e a Istanbul.

Il saluto al grande imam

Il Papa ha poi incontrato il grande imam, che aveva già visto nel settembre scorso durante la visita in Kazakhstan. Con lui anche uno scambio di doni, poi il plauso per il discorso tenuto dal leader sunnita durante il Forum tutto incentrato sulla necessità di un "dialogo" serio interno all'islam per la riconciliazione e l'unità, che coinvolga anche i musulmani sciiti. "Grazie per questa visita", ha detto Francesco ad al-Tayyeb, "sei stato molto coraggio oggi quando hai parlato di dialogo tra gli islamici"

Al termine dell'incontro, il Pontefice ha fatto dono di un albero di ulivo, simbolo di pace e fratellanza. I due si sono spostati alla Moschea del Sakhir Royal Palace per l’incontro con i membri del Muslims Council of Elders, di cui il grande imam è presidente.