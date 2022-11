PAPA

Il secondo giorno del viaggio apostolico del Papa in Bahrein

In poco più di un minuto, la seconda giornata del viaggio di Francesco nel Paese mediorientale: dalla chiusura del Forum sul dialogo con i leader delle diverse religioni all'incontro con il Muslim Council of Elders, fino all'incontro ecumenico e di preghiera per la pace nella Cattedrale di Nostra Signora d'Arabia