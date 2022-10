A novembre il Papa in visita ad Asti per i 90 anni di una cugina

La notizia data dal vescovo della città piemontese: Francesco arriverà il 19 del mese prossimo per incontrare in privato i familiari, il 20 presiederà la Messa nella cattedrale cittadina

Vatican News

Il Papa in visita alle radici italiane della sua famiglia. L’annuncio è stato dato dal vescovo della diocesi di Asti, Marco Prastaro, che ha convocato per mezzogiorno di oggi i media comunicando che nel pomeriggio di 19 novembre Francesco soggiornerà nella città piemontese per incontrare una cugina che festeggia i 90 anni. L’incontro con i familiari sarà privato.



Nella nota della Prefettura della Casa Pontificia, diffusa dalla diocesi astigiana e quindi dalla Sala Stampa della Santa Sede, si precisa che il giorno dopo, 20 novembre, solennità di Cristo Re, il Papa presiederà alle 11 la Messa nella cattedrale di Asti per stringersi alla comunità locale dalla quale i suoi genitori partirono per emigrare in Argentina.



“Siamo felicissimi di questa notizia”, ha affermato monsignor Prastaro, secondo quanto riferito dal quotidiano on line ATnews. “Faremo del nostro meglio per accogliere Papa Francesco rispettando anche la volontà della parte privata della visita”. Il rientro in Vaticano previsto per il pomeriggio di domenica, dopo pranzo. La città di asti era stata visitata in precedenza da Giovanni Paolo II nel settembre del '93.