Dopo il Kazakhstan il ringraziamento del Papa alla Salus Populi Romani

Come è tradizione, Papa Francesco al rientro del viaggio apostolico in Kazakhstan stamani si è recato in preghiera nella basilica di Santa Maria Maggiore

Vatican News

In occasione del suo ritorno ieri sera dal Viaggio Apostolico in Kazakhstan, Papa Francesco si è recato questa mattina presto nella Basilica di Santa Maria Maggiore per pregare davanti all'icona della Vergine Salus Populi Romani. Al termine ha fatto rientro in Vaticano.

E' ormai una tradizione consolidata quella della visita di ringraziamento a Maria che Papa Francesco compie alla vigilia e dopo ogni viaggio apostolico. Anche per questa 38^ visita in Kazakhstan il Pontefice ha voluto ribadire la gratitudine alla Vergine, alla quale storicamente i romani rivolgono la loro devozione, per i frutti che questo viaggio, caratterizzato dalla partecipazione del Santo Padre al VII Congresso dei leader delle religioni mondiali e tradizionali, riuscirà a produrre nel futuro.

È dall’inizio del pontificato nel marzo 2013 che Francesco, prima e dopo ogni partenza all’estero, si raccoglie per diversi minuti in preghiera davanti alla icona mariana custodita nella Cappella Borghese, tanto cara al popolo di Roma. Oltre 90 le visite compiute nella Basilica di Santa Maria Maggiore sul Colle Esquilino a Roma.