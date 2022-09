Francesco: la tenerezza delle madri sull'esempio di Maria

"Desidero esprimere la mia vicinanza a tutte le madri, in modo speciale alle madri che hanno figli sofferenti". Lo ha detto Papa Francesco durante i saluti all'udienza generale, ricordando la Natività della Vergine Maria che ricorre domani, 8 settembre. In particolare ha ricordato le mamme che hanno figli nelle carceri dove "sono tante le persone che si tolgono la vita"

Adriana Masotti - Città del Vaticano

La Chiesa festeggia domani la Natività della Beata Vergine Maria. Alla festa liturgica si affianca un'antica devozione popolare a Maria Bambina. Al termine della catechesi in Piazza San Pietro, Papa Francesco ricorda la festività e coglie l'occasione per rivolgere un pensiero particolare a tutte le mamme: "Maria ha sperimentato la tenerezza di Dio come figlia, piena di grazia, per poi donare questa tenerezza come madre attraverso l’unione alla missione del Figlio Gesù. Per questo - afferma - oggi desidero esprimere la mia vicinanza a tutte le madri, in modo speciale alle madri che hanno figli sofferenti".

In carcere, il dolore delle madri

Francesco pensa ai figli malati o emarginati, ma anche a quelli che sono in carcere. E a questo proposito aggiunge: "Una preghiera particolare per le mamme dei giovani detenuti perché non venga meno la speranza. Purtroppo nelle carceri sono tante le persone che si tolgono la vita, a volte anche giovani, l’amore di una madre può preservare da questo pericolo. La Madonna - conclude - consoli tutte le madri e tutte le madri afflitte per la sofferenza dei figli".