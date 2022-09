Il Papa: la sorella madre terra ci implora di fermare abusi e distruzione

In un tweet, Francesco ricorda l’odierna Giornata mondiale di preghiera per il Creato e l'inizio del Tempo del Creato invitando la comunità internazionale ad affrontare con decisione la crisi climatica e la perdita della biodiversità

Benedetta Capelli – Città del Vaticano

Impegno e preghiera davanti al dolore della terra che non smette di gemere. Papa Francesco su twitter ricorda la Giornata Mondiale di Preghiera per il Creato, e l’inizio del #TempoDelCreato, che si concluderà il 4 ottobre, festa di San Francesco d’Assisi.

Riferendosi al tema di quest’anno: “Ascolta la voce del creato” che ha come immagine simbolo il roveto ardente, mette in luce come proprio l'ascolto, di cui aveva parlato nel Messaggio per la Giornata, vada trasformato in azioni e in cura della nostra casa comune. “In balia dei nostri eccessi consumistici, la sorella madre terra geme e ci implora – scrive il Papa - di fermare i nostri abusi e la sua distruzione”. Da qui l’invito, già lanciato ieri all’udienza generale, “affinché i vertici COP27 e COP15 dell’ONU possano unire la famiglia umana nell’affrontare decisamente la doppia crisi del clima e della riduzione della biodiversità”. Il primo summit si terrà in Egitto a novembre 2022, il secondo in Canada a dicembre.

Gli eventi

Nel pomeriggio è previsto un evento ecumenico di apertura del Tempo del Creato, in diretta sul portale vaticannews.va, con la partecipazione tra gli altri di suor Alessandra Smerilli, segretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Venerdì 2 settembre, è in programma l’ottava edizione del Cortile di Francesco ad Assisi sul tema: “Eterno e il tempo presente”. Presenti tra gli altri il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, e il cardinale Angelo Scola, arcivescovo emerito di Milano. In Italia si celebra oggi la 17.ma Giornata Nazionale per la Custodia del Creato, incentrata sul tema "Prese il pane, rese grazie (Lc 22,19). Il tutto nel frammento”. Pane come dono della terra, da benedire e da condividere.

Torniamo al gusto del pane: spezziamolo con gratitudine e gratuità, più disponibili a restituire e condividere. Così ci è offerta la possibilità di sperimentare una comunione più ampia e più profonda. (Dal messaggio per la 17.ma Giornata Nazionale per la Custodia del Creato)