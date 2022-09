L'elisoccorso di Assisi nel segno di Papa Francesco

Una struttura per le emergenze, che prenderà il nome del Pontefice, sorgerà nell’area dell’atterraggio dell’elicottero papale allestita nei pressi del Teatro Lyrick. “Al suo arrivo gli consegneremo la piantina del progetto”, afferma il sindaco della cittadina umbra Stefania Proietti che ringrazia il 31.mo Stormo dell’Aeronautica per i consigli tecnici forniti in estate durante le prove in vista della visita. L’entrata in funzione del servizio prevista nel giro di poco tempo