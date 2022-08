Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati: crescere insieme come Chiesa

Nuovo video con il contributo del Papa nell'ambito della campagna comunicativa promossa dalla Sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale della Santa Sede, in vista della 108.ma Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. Migranti e rifugiati - sottolinea Francesco- rivitalizzano la vita delle comunità

“La diversità di espressioni di fede e di devozioni è occasione per crescere in cattolicità”. È il messaggio di Papa Francesco nel quinto video della campagna comunicativa promossa dalla Sezione Migranti e Rifugiati in vista della 108.ma Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, in programma il prossimo 25 settembre, e incentrata sul tema: “Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati”.

Nel video, Francesco evidenzia come la presenza di migranti e rifugiati stia rivitalizzando le comunità ecclesiali in cui vengono accolti. La parrocchia Saint Mary of the Lake and Our Lady of Lourdes di Chicago ne è un esempio: ricca di varie nazionalità di migranti, celebra la diversità multiculturale anche nei sacramenti. Nel filmato, i parrocchiani testimoniano come la presenza di varie tradizioni e culture religiose permette di promuovere l'unità e arricchisce la fede di ognuno.

Papa Francesco chiede a tutti: come possiamo, secondo voi, rendere i migranti e rifugiati più partecipi delle nostre comunità? Per rispondere a questa domanda è possibile inviare un breve video o una foto a media@migrants-refugees.va oppure andando direttamente sui social media della Sezione M&R. Si attendono anche testimonianze scritte, multimediali o fotografiche che mostrino il lavoro comune per vivere il tema della Giornata Mondiale. Tutto il materiale della campagna comunicativa, compresi i kit in diverse lingue con spunti per la Celebrazione Eucaristica, preghiere, attività per giovani e adulti, può essere liberamente utilizzato.