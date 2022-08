Praedicate Evangelium: alla Riunione 197 tra cardinali e Patriarchi

Si terrà il 29 e il 30 agosto scandita in sessioni mattutine e pomeridiane con al centro il testo della Costituzione apostolica di Francesco sulla riforma della Curia. Al termine dei lavori assembleari, nella Basilica di San Pietro martedì prossimo alle 17.00, la Messa presieduta dal Pontefice

Saranno 197 i partecipanti alla due giorni di lunedì e martedì prossimo 29 e 30 agosto, di riflessione sulla nuova Costituzione apostolica Praedicate Evangelium promulgata il 19 marzo scorso e che contiene e sistematizza molte riforme già attuate in questi anni per la Curia romana. L'appuntamento lo aveva annunciato Francesco stesso al termine del Regina Coeli del 29 maggio scorso, congiuntamente alla notizia del nuovo Concistoro.

Oggi la Sala Stampa vaticana fa sapere i dettagli sulle partecipazioni e l'organizzazione dei lavori. In un comunicato si legge che dei 197 attualmente considerati presenti, oltre ai cardinali ci saranno i Patriarchi orientali e i Superiori della Segreteria di Stato e che le sessioni si alterneranno tra mattina e pomeriggio dalle ore 09.00 e poi dalle 16.00, con una pausa breve per il pranzo.

Sono previsti incontri per gruppi linguistici su diversi aspetti relativi al Documento, come pure confronti in Aula. Al termine, nel pomeriggio di martedì 30 agosto, dopo i lavori assembleari, alle 17.30, sarà celebrata la Santa Messa nella Basilica di San Pietro.