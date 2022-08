"Messaggeri di pace e unità", il motto del viaggio del Papa in Kazakhstan

La Sala Stampa vaticana ha pubblicato il logo e il motto della visita di Francesco nel Paese centro-asiatico dal 13 al 15 settembre prossimi. Una colomba con un ramo d'ulivo simboleggia la pace che, insieme all'unità, saranno i temi centrali

Sarà il settimo Congresso dei Leader delle Religioni Mondiali e Tradizionali che si terrà a Nur-Sultan, capitale del Kazakhstan, nei giorni 14 e 15 settembre prossimi, l'occasione del viaggio di Papa Francesco che avrà inizio il 13 settembre. "Messaggeri di pace e di unità", il motto. Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede che in un comunicato pubblica le parole chiave della visita insieme al logo ufficiale corredando l'immagine con una dettagliata descrizione.

La descrizione del Logo

Al centro una colomba con un ramo d'ulivo. "Le ali - si legge nella descrizione - sono raffigurate da due mani giunte a voler simboleggiare quelle dei messaggeri della pace e dell’unità. Il cuore, all’interno delle ali, rappresenta l'amore, frutto della comprensione reciproca, della cooperazione e del dialogo". Il ramo d'ulivo stilizzato è rappresentato da "un’immagine ornamentale tipica kazaka".

"Sullo sfondo dell'immagine - prosegue il comunicato - uno 'shanyrak' di colore celeste, elemento della dimora tradizionale del popolo kazako, 'la yurta', e, all’interno, una croce di colore giallo. I colori utilizzati, il celeste e giallo, sono gli stessi della bandiera del Kazakhstan; il giallo e il bianco, quelli della bandiera vaticana. Il verde del ramoscello simboleggia la speranza. Il motto del viaggio, “Messaggeri di pace e di unità”, è riportato in alto in lingua kazaka, e, in basso, in lingua russa".

In sintesi il programma del viaggio

Saranno tre giorni intensi e nel segno del dialogo tra le religioni dunque quelle che Papa Francesco trascorrerà nella capitale Nur Sultan: il 13 settembre l'arrivo all'aeroporto per l'accoglienza ufficiale alle 17.45 ora locale, al termine di oltre 6 ore di volo. Alla cerimonia di benvenuto seguirà la visita di cortesia al presidente della Repubblica, Kassim-Jomart Tokayev, e l'incontro con autorità, società civile e corpo diplomatico. La giornata di mercoledì 14 settembre avrà inizio con un momento di preghiera in silenzio, presso il Palazzo della Pace e della Riconciliazione, insieme ai leader religiosi che partecipano al Congresso. In apertura della sessione plenaria dell'evento, Francesco pronuncerà un discorso, mentre nel pomeriggio sarà al Piazzale dell’Expo per la celebrazione della Messa. Nella giornata successiva il Papa incontrerà in forma privata i confratelli della Compagnia di Gesù, in programma poi l’appuntamento con vescovi, sacerdoti, diaconi, consacrati, seminaristi e operatori pastorali. Francesco pronuncerà l'ultimo discorso di questo viaggio nel Palazzo della Pace e della Riconciliazione, dove nel primo pomeriggio si terrà la lettura della Dichiarazione finale a chiusura del Congresso. La partenza per il rientro a Roma avverrà alle 16.45, con l’atterraggio previsto alle 20.15.