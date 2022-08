Il Papa riceve la Presidente d'Ungheria Katalin Novák

Tra le udienza della mattinata di oggi Francesco ha ricevuto il Capo di Stato ungherese con il seguito. Nei colloqui in Vaticano anche il tema della guerra in Ucraina e l'impegno per la pace

Vatican News

Katalin Novák Presidente dell'Ungheria dal 10 marzo 2022 e prima donna ad essere eletta come Capo di Stato nel suo Paese, è stata ricevuta oggi in Vaticano. Prima l'incontro di circa un'ora con Papa Francesco poi con il segretario di Stato il cardinale Pietro Parolin accompagnato da monsignor Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali.

I colloqui in Vaticano

A fare da sfondo ai colloqui in Vatiacno il ricordo del Viaggio Apostolico a Budapest, nel settembre scorso, in occasione del 52.mo Congresso Eucaristico Internazionale e la soddisfazione per le buone relazioni bilaterali. Non si è mancato di parlare della guerra in Ucraina e dell’impegno per la pace - come rieferisce la Sala Stampa della Santa Sede - e questioni di comune interesse quali la famiglia, la promozione della cultura della vita, i giovani e la situazione dei Cristiani in Medio Oriente.

Il tradizionale scambio dei doni

Lo scambio di doni

Nel consueto finale scambio di doni il Papa ha regalato alla presidente della Repubblica un'opera in bronzo raffigurante un bimbo che aiuta un altro a rialzarsi, con la scritta “Amare Aiutare” e alcuni documenti pontifici: il Messaggio per la Pace di quest’anno, il Documento sulla Fratellanza Umana e il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, a cura della LEV.

A sua volta la signora Katalin Éva Novák ha regalato al Pontefice una stola ricamata a mano, due CD di musica di Franz Liszt e un volume dedicato alla sua musica, e infine un volume su una collezione d’arte contemporanea ispirata ai temi della Bibbia.