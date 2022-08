Francesco: da Gorbaciov un lungimirante impegno per la fratellanza tra i popoli

Telegramma di cordoglio del Papa alla figlia dell'ultimo presidente dell'Unione Sovietica, scomparso a 91 anni: "Apprezzato uomo di Stato, si impegnò per il progresso del proprio Paese in un’epoca di importanti cambiamenti”

Vatican News

Il Papa si unisce al generale cordoglio per la morte di Mikhail Gorbaciov, avvenuta oggi a 91 anni. In un telegramma alla figlia Irina, Francesco ricorda “con gratitudine il lungimirante impegno per la concordia e la fratellanza tra i popoli” dell’ultimo presidente dell’Unione Sovietica, Nobel per la pace nel 1990, come pure l'impegno "per il progresso del proprio Paese in un’epoca di importanti cambiamenti”.



Quindi porge le condoglianze a tutti i familiari, e anche a coloro che "hanno visto in lui un apprezzato uomo di Stato”. Infine, nel telegramma, il Pontefice eleva preghiere "per la sua anima" e invoca da Dio “la pace eterna”.