La benedizione del Papa ai giovani in pellegrinaggio a Santiago

Il saluto e la benedizione di Francesco nel dopo Angelus è andato ai giovani che hanno preso parte al Pellegrinaggio Europeo dei Giovani a Santiago de Compostela, (Peg22) previsto per il 2021, Anno Santo Compostelano, e rinviato a causa del Covid:

Con gioia benedico di cuore ciascuno dei giovani che hanno partecipato, e benedico anche quanti hanno lavorato per organizzare e accompagnare questo evento. Che la vostra vita sia sempre un cammino, un cammino con Gesù Cristo, un cammino verso Dio e verso i fratelli, un cammino nel servizio e nella gioia!

Al pellegrinaggio, partito il 3 agosto e conclusosi stamattina con una messa, iniziativa portata avanti dalla diocesi di Santiago de Compostela in collaborazione con la Conferenza episcopale spagnola, hanno preso parte circa 12 mila giovani provenienti da tutta Europa, soprattutto da Spagna, Portogallo e Italia, che si sono riuniti davanti alla Tomba dell’Apostolo, animati dal motto “ Giovane, alzati e sii testimone, l’Apostolo San Giacomo ti aspetta”

Il Papa ha anche espresso il suo dolore per l’incidente stradale, avvenuto sabato 6 agosto in Craozia, nel quale 12 “pellegrini polacchi diretti a Medjugorje hanno perso la vita e altri sono rimasti feriti” e per i quali il Papa chiede l’intercessione della Madonna, “per tutti loro e per i familiari”. L’autobus partito il giorno prima da una cittadina nei pressi di Varsavia, con a bordo 43 persone inclusi i due conducenti, e anche tre sacerdoti e sei suore, poco dopo le 5 del mattino, è uscito fuori strada a circa 60 chilometri a nord di Zagabria. 18 dei feriti in gravi condizioni sono stati trasporti negli ospedali della zona. La procura di distrettuale di Varsavia ha avviato indagini sulle cause della tragedia.