La quinta giornata del Papa in Canada in un minuto

I momenti più significativi del viaggio di Francesco a Québec con la Messa nel Santuario di Sainte Anne de Beaupré e i vespri con il clero nella Basilica di Notre Dame

In poco più di sessanta secondi le immagini più suggestive dei momenti che hanno scandito la quinta giornata del viaggio apostolico di Papa Francesco in Canada. A Québec, il Pontefice ha celebrato la Messa nel santuario di Sainte Anne de Beaupré, storico luogo di culto del XVII secolo dedicato alla nonna di Gesù e tra le più antiche mete di pellegrinaggio del nord America. Dopo un giro in papamobile, Francesco ha presieduto la celebrazione eucaristica. Sulla strada del ritorno si è fermato a salutare malati e operatori della Fraternité St. Alphonse, raccogliendo le loro storie e preghiere. Nel pomeriggio, poi, i vespri nella basilica neoromanica di Notre Dame insieme a vescovi, sacerdoti, seminaristi e operatori pastorali. A loro una intensa omelia sui concetti di annuncio, testimonianza e fraternità e la richiesta di perdono alle vittime di abusi.