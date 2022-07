In un minuto la prima giornata del Papa in Canada

Riviviamo i momenti più significativi dell'arrivo e dei primi appuntamenti del 25 luglio di Francesco a Edmonton, capitale della provincia dell'Alberta

In sessanta secondi le immagini più belle del toccante primo incontro del Papa in suolo canadese con i rappresentanti di First Nation, Mètis e Inuit. Dopo l'arrivo e il riposo al St Joseph Seminary, Francesco ha infatti raggiunto Maskwacis dove ha chiesto perdono per gli orrori compiuti in passato a danno delle popolazioni indigene anche dai cattolici ; e poi ha abbracciato tanti che oggi portano avanti il cammino di accoglienza, recupero, riconciliazione nella parrocchia del Sacro Cuore dei Primi Popoli.