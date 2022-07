Francesco: anche dallo sport giunga l’impegno per un mondo senza guerra

Incontrando la Lega Europea di Nuoto, il Papa rivolge un messaggio agli atleti che prenderanno parte, fra circa un mese, ai Campionati di Roma, definendo i grandi eventi sportivi un momento privilegiato di incontro tra giovani di Paesi diversi, e dunque un segno di speranza per un mondo migliore

Tiziana Campisi – Città del Vaticano

In questo momento abbiamo più che mai bisogno di sport, di sport vero, per compensare la troppa conflittualità che appesantisce il nostro mondo e purtroppo anche il continente europeo.

Guarda ancora all’attualità Papa Francesco parlando alla Lega Europea di Nuoto, ricevuta stamani in udienza, in vista della XXXVI edizione dei Campionati europei di nuoto che si svolgerà a Roma dall’11 al 21 agosto.

Il messaggio per i Campionati europei di nuoto

Proprio in occasione della competizione, il Pontefice rivolge un messaggio a tutti gli atleti che parteciperanno, evidenziando che ogni grande evento sportivo “è un momento privilegiato di incontro tra giovani di Paesi diversi, e dunque un segno di speranza per un mondo migliore”. Francesco sottolinea che “questo corrisponde alla vocazione di Roma, città universale, città aperta al mondo, città da cui la Chiesa diffonde dappertutto il Vangelo della fraternità”.

Il dolore per l’Ucraina e l’invito a manifestare il no alla guerra

Ma insiste sul conflitto nell’Est Europa, il Papa, condividendo i propri sentimenti con gli sportivi e chiedendo un impegno per la pace.

Penso che anche voi, come me, siate addolorati perché su questa festa sportiva pesa l’ombra della guerra in Ucraina. Ma vorrei che questo diventasse un motivo per manifestare con ancora maggior forza il nostro impegno per un mondo senza guerre, senza odio tra i popoli, senza minaccia nucleare.

Lo sport strumento di fratellanza

Anche nel suo messaggio ai Giochi del Mediterraneo che si stanno svolgendo in Algeria, a Orano, e ai quali sta prendendo parte anche Athletica Vaticana, Francesco guarda allo sport come “strumento efficace" di fratellanza, che non ferma la guerra, ma che può mostrare la possibilità di una umanità diversa, rispettosa dei valori, onesta e attenta. Perché lo sport autentico è forma ed educa.

Agli atleti che parteciperanno ai Campionati Europei di Roma, l’augurio del Papa è quello di vivere la competizione sportiva “come un momento di festa” e “di fraternità, in un clima sereno”, perché ciascuno possa dare il meglio di sé.

Infine il Pontefice, prendendo spunto dalla partecipazione di un bambino all'udienza con i dirigenti della Lega Europea di Nuoto, fa notare che i piccoli, con la loro presenza, tolgono "l’'etichetta' dell’incontro, perché sono liberi, fanno quello che vogliono". Ed esorta a "guardare sempre ai bambini, perché loro ci indicano quella zona di libertà che ci fa respirare bene".