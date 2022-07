Il Papa ha fiducia che le riforme finanziare eviteranno altri scandali

Quarta parte dell’intervista di Francesco con Phil Pullella dell’agenzia Reuters, dedicata ai temi finanziari

Rispondendo a una domanda dell’agenzia Reuters Papa Francesco ha detto di credere che le riforme finanziarie eviteranno in futuro scandali come quelli saliti alla ribalta delle cronache negli ultimi anni e come quello della compravendita del palazzo londinese di Sloane Avenue ora al vaglio nel processo celebrato dal Tribunale vaticano.

Parlando del palazzo di Londra, il giornalista ha chiesto: “Lei crede che ci siano stati abbastanza cambiamenti per evitare che si ripetano simili scandali?”. “Credo di sì, ha risposto il Pontefice, elencando subito dopo tutti i passi compiuti: “La creazione della Segreteria per l’Economia con persone tecniche, che capiscono, che non cadono nelle mani dei ‘benefattori’, o degli amici che puoi ti fanno scivolare, credo che questo nuovo dicastero, diciamo così, che ha nelle mani tutto il finanziamento, è una sicurezza sul serio nell’amministrazione. Perché prima l’amministrazione era molto disordinata”.

Il Papa ha quindi fatto l’esempio di un capo sezione della Segreteria di Stato che doveva amministrate le finanze ma non essendo qualificato cercava, in buona fede, amici per dargli una mano. “Ma delle volte gli amici non erano la Beata Imelda e cosi succedeva quello che è successo”, ha commentato Francesco citando Imelda, una ragazza del XIV secolo che è esempio di purezza.

“(La colpa era) – ha detto ancora il Papa – l’irresponsabilità della struttura, in quel momento, che dava la responsabilità a una persona buona che era lì perché aveva il posto che aveva. E questo non sapeva (di cose finanziarie) e doveva chiedere l’aiuto fuori senza controlli sufficienti da dentro. Non era matura, l’amministrazione”.

Francesco ha concluso ricordando che “quest’ idea per la Segreteria per l’Economia è nata da cardinal Pell. È stato lui il genio”.