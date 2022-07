Monsignor Domenico Pompili è il nuovo vescovo di Verona

Oggi la nomina da parte di Papa Francesco del nuovo pastore della diocesi veronese. La notizia pubblicata sul bollettino della Sala Stampa vaticana con alcuni cenni biografici del presule

Papa Francesco, accettando la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Verona presentata da monsignor Giuseppe Zenti, ha nominato oggi monsignor Domenico Pompili, finora vescovo di Rieti, nuovo vescovo della diocesi veronese.

Monsignor Pompili è nato il 21 maggio 1963 a Roma ed è stato ordinato sacerdote il 6 agosto 1988 per la diocesi di Anagni-Alatri. Dopo l’ordinazione presbiterale ha ricoperto vari ministeri ed uffici nella stessa diocesi, conseguendo inoltre il dottorato in Teologia Morale nel 2001 presso la Pontificia Università Gregoriana a Roma. Nel 2005 è stato nominato Aiutante di Studio della Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana, in particolare presso Sat 2000 e Radio in-Blu. È stato poi segretario della Fondazione Comunicazione e Cultura, membro del Comitato Italiano per il Sostegno alle Iniziative della Pastorale Giovanile (CISIP), membro del Consiglio di Amministrazione del quotidiano Avvenire e docente Incaricato di Teologia Morale presso l'Istituto Teologico Leoniano di Anagni. Dal 2007 è stato direttore dell’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della CEI e, dal 2009, sotto-segretario della stessa Conferenza.

Nominato Vescovo di Rieti il 15 maggio 2015, ha ricevuto la consacrazione episcopale il 5 settembre successivo. Il 29 ottobre 2020 è stato nominato amministratore apostolico di Ascoli Piceno, incarico che ha mantenuto fino al 28 novembre 2021.

In seno alla Conferenza Episcopale Italiana, monsignor Domenico Pompili è presidente della Commissione Episcopale per la Cultura e le Comunicazioni Sociali.