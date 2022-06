Il Papa, si chieda la grazia per la pace tra Russia e Ucraina

Nel saluto ai partecipanti alla Macerata-Loreto, Francesco invoca la fine della guerra, chiedendo di pregare Maria. Circa duemila i partecipanti al pellegrinaggio, conclusosi stamattina con l’arrivo stamattina in piazza della Madonna, di fronte alla Basilica della Santa Casa

Si chieda alla Madonna la grazia della pace per il popolo ucraino. Francesco in collegamento telefonico con i partecipanti al pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto, riuniti ieri sera allo Sferisterio di Macerata, va con il pensiero alla guerra in corso:



Chiedete alla Madonna la grazia della pace, impariamo a vivere in pace, chiedete che questa guerra finisca e che il popolo ucraino non soffra più, vi accompagno con questo pensiero e questa petizione alla Madonna. E pregate anche per me, per favore.

Zuppi, l'amore è più forte del male

Il 44.mo pellegrinaggio, dal titolo “A Dio tutto è possibile!”, tornato in presenza dopo i due anni di pandemia, ha visto la partecipazione di circa duemila persone, giunte a Loreto all’alba di oggi, dopo aver percorso, nella notte, una trentina di chilometri per arrivare al Santuario della Santa Casa. A dare il via alla manifestazione, ieri sera, è stata la celebrazione eucaristica, presieduta dal cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana, che ha spiegato come la paura “ci vuole persuadere che è meglio stare fermi”, inducendo a pensare “a noi stessi senza gli altri, a salvare noi stessi”. "Tutto può cambiare - è stata l’indicazione del porporato - l’amore è più forte del male e diventa costruzione di quel mondo 'Fratelli tutti' che è l’unica via perché il mondo non si distrugga".