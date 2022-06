Consiglio dei cardinali sull'applicazione della nuova Costituzione Apostolica

Collegato da Casa Santa Marta il Papa ha partecipato alla riunione on line, la seconda dalla pubblicazione della Praedicate Evangelium

Si è svolto on line ieri pomeriggio alle ore 16.00 l'incontro del Consiglio dei Cardinali. Un'ora circa di lavori, che il Papa - informa una nota della Sala Stampa vaticana - ha seguito collegandosi da Casa Santa Marta, mentre dai loro Paesi di residenza erano presenti virtualmente i cardinali Óscar A. Rodríguez Maradiaga, Reinhard Marx, Sean Patrick O’Malley, Oswald Gracias e Fridolin Ambongo Besungu. Dal Vaticano erano invece collegati il Segretario di Stato il cardinale Pietro Parolin e il cardinale Giuseppe Bertello.

Dopo aver offerto ognuno le proprie considerazioni sull’applicazione della nuova Costituzione apostolica, Praedicate Evangelium, entrata in vigore il 5 giugno scorso, i membri del Consiglio si sono soffermati su alcuni aspetti organizzativi e tematici della prossima riunione di tutti i cardinali prevista per il 29 e 30 agosto, a due giorni dal Concistoro, come annunciato da Papa Francesco al termine del Regina Coeli il 29 maggio scorso. Il prossimo appuntamento è previsto per il mese di settembre.