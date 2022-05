Roberto Sanchez Mariano nominato membro del Consiglio dell'ASIF

L’ASIF è l’istituzione competente della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano per la supervisione ai fini del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e per l’informazione finanziaria

Economista filippino di 78 anni, naturalizzato statunitense, ha sviluppato modelli econometrici oggi in uso come strumenti di pianificazione/previsione. Il presidente dell'ASIF Barbagallo: saprà dare il proprio contributo di esperienza e professionalità

Vatican News

Papa Francesco ha nominato membro del Consiglio dell'Autorità di Supervisione e Informazione finanziaria (ASIF) il professor Roberto Sanchez Mariano. Nato nelle Filippine 78 anni fa e naturalizzato statunitense nel 1980, Sanchez Mariano è membro di facoltà dal 1971 all'Università della Pennsylvania e professore di economia dal 1980 al 2004. Nella sua esperienza, dagli anni ’70, in istituzioni multinazionali, banche centrali, agenzie governative e aziende private in Asia e negli Stati Uniti, ha contribuito a sviluppare molti dei modelli econometrici ora in uso come strumenti di pianificazione/previsione.

Il presidente dell'ASIF Carmelo Barbagallo, in una dichiarazione rilasciata a Vatican News, si dice “certo che il professor Mariano, economista di chiara fama internazionale, saprà dare il proprio contributo di esperienza e professionalità al migliore espletamento dei compiti” del Consiglio di questo organismo.