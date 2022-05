Scholas Occurrentes eretta come Associazione di fedeli a carattere internazionale

Un chirografo di Francesco stabilisce la nuova forma giuridica della Fondazione Pontificia. Il prossimo 19 maggio all’Urbaniana il Papa accompagnerà il lancio del Movimento

VATICAN NEWS

La sempre più estesa azione caritativa della Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes, in quanto comunità di comunità e movimento educativo di carattere internazionale, chiede oggi una forma giuridica conforme a questa nuova realtà. È quanto si legge nel chirografo a firma di Papa Francesco, emesso il 19 marso scorso, nella solennità di San Giuseppe, con il quale Scholas Occurrentes viene riconosciuta come Movimento educativo di carattere internazionale, regolata dagli Statuti approvati dallo stesso chirografo di cui fanno parte.



L’incontro del Papa con i giovani



Scholas è nata dai programmi “Escuelas de vecinos” e “Escuelas hermanas”, sviluppati nella città di Buenos Aires su iniziativa dell'allora cardinale Jorge Mario Bergoglio. Si è poi estesa ai cinque continenti, dove si è consolidata come Fondazione di diritto pontificio, il 15 agosto 2015. Il Papa lancerà quindi il Movimento Educativo Internazionale Scholas Occurrentes durante un incontro con i giovani, il prossimo 19 maggio, alle ore 16, nell'Aula Magna dell'Università Urbaniana, avvenimento che potrà anche essere seguito in streaming sul canale YouTube di Vatican Media. Un appuntamento al quale prenderanno parte personalità del mondo dell'arte, dello sport e della tecnologia, rappresentanti della società civile dei vari Paesi in cui Scholas è attiva e molti giovani che hanno preso parte ai programmi educativi che l'organizzazione ha sviluppato negli ultimi anni.



La lezione di Francesco



Francesco terrà la lezione inaugurale della Scuola "Laudato Si'", a cui partecipano 50 studenti provenienti dall’Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Spagna, Haiti, Italia, Messico, Panama, Paraguay, Portogallo e Panama. Per un anno, questi giovani impegnati nella cura della casa c omune, svilupperanno progetti di impatto socio-ambientale nelle loro comunità. Il leader degli U2, Bono Vox, sarà uno dei relatori invitati a parlare nella Scuola. Infine, verranno annunciate le azioni previste per l'anno in corso nei vari Paesi in cui Scholas è presente.