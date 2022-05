Francesco incontra i vescovi italiani, all'apertura dell'assemblea Cei

In Aula Paolo VI, il Papa ha ricevuto in udienza, per circa due ore, i vescovi della Conferenza Episcopale Italiana, in occasione dell’apertura della 76. ma assemblea generale, che si svolge dal 23 al 27 maggio 2022 sul tema: “In ascolto delle narrazioni del Popolo di Dio. Il primo discernimento: quali priorità stanno emergendo per il Cammino sinodale?”. I lavori proseguono con l'elezione della terna per la nomina del nuovo presidente Cei

Vatican News In Aula Paolo VI, nel pomeriggio del 23 maggio, Papa Francesco ha ricevuto in udienza i vescovi della Conferenza Episcopale Italiana (Cei) in occasione dell’apertura della 76.ma Assemblea Generale, che si svolge a Roma, presso l’Hilton Rome Airport, dal 23 al 27 maggio 2022 sul tema: “In ascolto delle narrazioni del Popolo di Dio. Il primo discernimento: quali priorità stanno emergendo per il Cammino sinodale?”. Lo scambio, informa la Sala Stampa della Santa Sede, è durato circa due ore. L' elezione della terna e la conferenza stampa del 27 maggio I lavori proseguiranno domani, martedì 24, con l’Introduzione del cardinale Gualtiero Bassetti, presidente uscente (eletto il 24 maggio 2017) e con l'elezione della terna relativa alla nomina del nuovo presidente della Cei, da sottoporre al Papa. Venerdì 27 maggio si terrà la conferenza stampa conclusiva.