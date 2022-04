Inizia oggi il Triduo pasquale: le celebrazioni di Papa Francesco

Alle 9.30 di questa mattina Papa Francesco celebra nella Basilica Vaticana la Messa del Crisma. Dopo gli ultimi due anni in cui le celebrazioni pasquali hanno visto forti limitazioni a causa della pandemia, quelle dei prossimi giorni rivedranno Francesco oltre che in Basilica, in Piazza San Pietro e, per la Via Crucis, al Colosseo. Nel pomeriggio del Lunedì dell'Angelo anche un incontro con ragazze e ragazzi in pellegrinaggio a Roma

Adriana Masotti - Città del Vaticano

Una Basilica vaticana semivuota, per la presenza di un numero limitato di fedeli: è lo scenario in cui Papa Francesco presiedeva nel 2020 le celebrazioni più importanti dell'anno liturgico. Erano i mesi dell'isolamento forzato a causa del Covid-19, quando per molti fu possibile partecipare ai diversi Riti solo grazie ai mass-media. Andò un po' meglio nel 2021, ma anche allora, per la seconda volta consecutiva, la Via Crucis si tenne non al Colosseo, ma sul sagrato della Basilica di San Pietro. Via Crucis che, al Colosseo, torna invece quest'anno.

Giovedì Santo: la Messa del Crisma in Basilica

Con la giornata di oggi, 14 aprile, Giovedì della Settimana Santa, ha inizio il Triduo Pasquale, culmine dell’anno liturgico e della vita della Chiesa, tempo di preparazione alla Pasqua che passa attraverso l'esperienza della Passione di Gesù. Papa Francesco presiede la concelebrazione della Messa Crismale alle ore 9.30 in San Pietro, con i patriarchi, i cardinali, gli arcivescovi, i vescovi e i presbiteri presenti a Roma. Dopo l’omelia i concelebranti rinnovano le promesse sacerdotali e il Papa benedice l’olio dei catecumeni e degli infermi e consacra il crisma, utilizzato sia nell'amministrazione dei sacramenti del Battesimo sia della Confermazione, ma anche nell’ordinazione di un presbitero e di un vescovo, e nella consacrazione di una chiesa e di un altare.

La Via Crucis il Venerdì Santo al Colosseo

Il 15 aprile, Venerdì Santo la celebrazione della Passione del Signore presieduta dal Papa, avrà inizio alle ore 17 nella Basilica vaticana. Sarà il predicatore della Casa pontificia, il cardinale Raniero Cantalamessa a pronunciare l’omelia. Il Papa si recherà in serata al Colosseo per la Via Crucis che avrà inizio alle ore 21.15. La croce sarà portata da undici famiglie, una coppia di giovani sposi, una di sposi anziani e una coppia di nonni. Sono loro che hanno preparato le meditazioni che si ispirano ai diversi percorsi di vita spesso visitati dal dolore o vissuti nella generosità della missione, dell’assistenza a genitori malati o a figli disabili.

Il Sabato Santo con la Veglia pasquale

La Veglia pasquale nella notte santa, la “madre di tutte le Veglie”, sarà presieduta da Francesco il 16 aprile, Sabato Santo, a partire dalle ore 19.30 nella Basilica Vaticana. Quest'anno durante la Veglia verranno ammininistrati anche alcuni Battesimi e Cresime a persone adulte.

Una Piazza fiorita per celebrare la Risurrezione

Sarà Piazza San Pietro, invece, rivestita dalle decorazioni floreali donate dai fioristi olandesi, lo scenario della solenne Messa del giorno di Pasqua, domenica 17 aprile, presieduta da Papa Francesco alle ore 10. Al termine, alle ore 12, dalla Loggia centrale della Basilica, il Papa darà la Benedizione “Urbi et Orbi”.

L'incontro del Papa con i giovani il Lunedì dell'Angelo

Infine, il 18 aprile, Lunedì dell'Angelo il Papa reciterà il Regina Caeli alle ore 12, ma tornerà in Piazza san Pietro alle 18 per l'incontro con le ragazze e i ragazzi che partecipano al Pellegrinaggio degli adolescenti organizzato a Roma dalla Chiesa italiana. “Dopo questi mesi di vita incerta, sarà il primo ritorno di un incontro del Papa in Piazza San Pietro e mi sembra particolarmente bello che questo possa avvenire con i ragazzi di quella fascia d’età che molto hanno patito. Abbiamo bisogno di segni di speranza”, aveva detto, presentando l'evento, il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei.