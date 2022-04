Francesco annulla gli impegni di oggi per il male al ginocchio

Il Papa, ha detto la Sala Stampa vaticana, ha interrotto l’attività odierna tra cui la partecipazione al Consiglio dei cardinali in corso in questi giorni

Vatican News

Sono giorni di sofferenza per il Papa, che da tempo sopporta un dolore al ginocchio che sta condizionando i suoi impegni e il suo contatto con le persone, come accaduto anche durante la Settimana Santa e in quella appena trascorsa. Questa mattina, informa la Sala Stampa vaticana, "per via del dolore al ginocchio, e su consiglio medico”, Francesco ha “interrotto le attività previste per la giornata odierna, inclusa la partecipazione al Consiglio dei Cardinali, di cui una nuova sessione è in corso in questi giorni."

Sabato scorso, al termine al simposio promosso dall’Associazione "Fiat", il Papa si era scusato espressamente in anticipo con i partecipanti all’udienza per il fatto che li avrebbe salutati da seduto, “questo male al ginocchio - aveva detto - non mi permette di stare in piedi tanto”.