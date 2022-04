Motu proprio che adegua il Diritto Canonico alle ultime modifiche

Francesco interviene sul canone 695 per conformarlo alle variazioni subite dal Libro sesto del Codice, che tratta dei delitti e delle pene riguardanti i religiosi

Un Motu proprio necessario a "chiarire" alcune modifiche riguardanti un punto del Codice di Diritto Canonico e favorirne la giusta "interpretazione". Il segretario del Pontificio Consiglio per i testi Legislativi, il vescovo Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru, illustra così a Radio Vaticana-Vatican News la sostanza della Lettera apostolica del Papa Recognitum Librum VI, resa nota oggi. Oggetto dell'intervento di Francesco è in particolare il canone 695 - paragrafo 1 del sesto Libro del Codice, riformato lo scorso anno con la Costituzione apostolica Pascite gregem Dei, nel quale si tratta delle sanzioni penali nella Chiesa. "In esso - afferma il Papa - sono stati diversamente tipizzati alcuni delitti, altri nuovi sono stati introdotti e, inoltre, è mutata anche la successione dei canoni. Questo richiede, ai fini della concordanza con i canoni di altri Libri del Codice, una modifica”.

Il canone 695 - che parla della possibilità di un religioso di essere dimesso dal suo istituto a seconda dei reati commessi - faceva a sua volta riferimento, spiega monsignor Arrieta, ad altri canoni del Libro sesto che però con la riforma "sono stati spostati e hanno cambiato numerazione". Dunque "era necessario modificare anche questo canone" perché le varie corrispondenze risultassero esatte. In definitiva, sottolinea il segretario per i Testi Legislativi, il Motu proprio riguarda "una questione formale, non una modifica di fondo", dettato com'è da una esigenza di "congruità" per il lavoro dei canonisti.