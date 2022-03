L'Atto di consacrazione di Russia e Ucraina a Maria entra nelle case del mondo

I media vaticani distribuiranno, alle emittenti di tutto il mondo il segnale audio video della liturgia penitenziale che sarà conclusa dalla preghiera del Papa al Cuore immacolato di Maria e dal suono delle campane della Basilica di San Pietro

Francesca Sabatinelli – Città del Vaticano

La supplica alla Madonna per la pace in Ucraina e l’atto di consacrazione dell’umanità, in particolare di Russia e Ucraina al Cuore Immacolato di Maria, in questa ora buia della guerra, come scritto dal Papa ai vescovi di tutto il modo, raggiungerà ogni angolo del pianeta. La preghiera di Francesco, le sue parole sull’“umanità, sfinita e stravolta” che, in questo momento, ha bisogno di affidarsi alla Vergine e attraverso Lei consacrarsi a Cristo, entreranno, oggi pomeriggio alle 17, dalla Basilica di San Pietro, attraverso i canali vaticani nelle case dei fedeli, che potranno così partecipare alla liturgia penitenziale e all’atto di consacrazione, inseriti nelle “24 ore per il Signore”, iniziativa promossa in tutto il mondo dal Pontificio consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione.



Come seguire l'evento

La celebrazione potrà essere seguita attraverso: Vatican News (www.vaticannews.va) in streaming audio video, in 10 lingue, inglese, francese, spagnolo, italiano, tedesco, portoghese, cinese, arabo, russo e ucraino); Radio Vaticana webradio (www.vaticannews.va), nelle stesse lingue; Radio Vaticana in lingua italiana, sulle frequenze per la zona di Roma, sulla radio digitale (DAB+) in tutta Italia, in onde corte in inglese per l’Africa Centro Orientale, in francese per l’Africa Centrale, in ucraino per l’Ucraina e in russo per la Russia occidentale. All’evento si potrà accedere anche via YouTube Vatican News e Facebook Vatican News, via Satellite e tv per le Americhe, l’Africa, l’Europa, l’Asia. Ebu riceverà da Vatican Media l’audio in lingua ucraina, russa, inglese, spagnola, francese, più originale sound per la diffusione in Europa e verso le Americhe.

Il rintocco delle campane di San Pietro

A conclusione dell’atto di consacrazione, il suono delle campane della Basilica di San Pietro accompagnerà l’invocazione alla Madre di Dio perché attraverso di Lei, come nella preghiera del Papa, “si riversi sulla Terra la divina Misericordia e il dolce battito della pace torni a scandire le nostre giornate. Donna del sì, su cui è disceso lo Spirito Santo, riporta tra noi l’armonia di Dio. Disseta l’aridità del nostro cuore, tu che “sei di speranza fontana vivace”. Hai tessuto l’umanità a Gesù, fa’ di noi degli artigiani di comunione. Hai camminato sulle nostre strade, guidaci sui sentieri della pace. Amen”.