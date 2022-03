Il Papa: Chiesa in uscita, per portare l’Acqua Viva della speranza di Cristo

Nel videomessaggio per il 66 esimo Congresso di Educazione Religiosa dell’Arcidiocesi di Los Angeles, Francesco invita i cattolici californiani a rinnovarsi per portare, come discepoli missionari “che vanno sempre avanti”, il messaggio di Misericordia del Signore “alle periferie esistenziali”

Alessandro Di Bussolo – Città del Vaticano

Il tema del vostro Congresso, “Acque vive di Speranza”, “ci invita a rinnovarci costantemente nell’Acqua e nel Sangue che fluiscono dal Cuore di Gesù, come fonti di Misericordia per il mondo intero”. Senza questa “Acqua Viva” la nostra missione rischia di “trasformarsi in una interna e dolorosa religiosità…” -, ma la Chiesa “è in uscita, non verso dentro, e devi arrivare alle periferie esistenziali con coraggio e creatività!”. Il Signore rinnovi “il vostro zelo di discepoli missionari che vanno “sempre avanti” nella fede, per portare la Sua speranza al mondo intero”. Così Papa Francesco si rivolge, in spagnolo, ai partecipanti al 66 esimo Congresso di Educazione Religiosa promosso dall’Arcidiocesi di Los Angeles, che si tiene dal 18 al 20 marzo in presenza e in forma virtuale, in un videomessaggio in spagnolo diffuso all’inizio dei lavori. Un Congresso preceduto, il 17 marzo, dallo Youth Day, la giornata dedicata ai giovani.

Leggi Anche 19/02/2021 Il Papa: come il samaritano, lasciamoci colpire dalla sofferenza degli altri In un videomessaggio per il 65 esimo Congresso di Educazione Religiosa dell’arcidiocesi di Los Angeles, Francesco cita più volte l’enciclica Fratelli tutti e sottolinea che la ...

Misericordia, tenerezza e amore di Dio contro la pandemia

A chi lo ascolta dalla California, dove il Congresso torna in presenza dopo l’edizione solo online dello scorso anno, e a chi partecipa via web, il Papa ricorda che “la pandemia continua a invitarci a essere vigili gli uni per gli altri”:

Il coronavirus continua a causare separazione sociale e tristemente la perdita della vita per tante persone, e questo genera una crisi sociale. La nostra speranza – siamo credenti – è riposta nel Signore! In questo tempo di paura e d’incertezza, Nostro Signore continua a invitarci ad andare avanti e a proclamare la nostra fede nella sua Misericordia, nella sua Tenerezza e nel suo grande Amore.

La Croce del Signore: àncora, timone e speranza

La nostra àncora, sottolinea Francesco, è la Croce del Signore nella quale “siamo stati salvati”, che è anche un timone perché in lei “siamo stati riscattati”, e una speranza dato che in lei “siamo stati risanati e abbracciati affinché niente e nessuno ci separi dal suo amore redentore”.

Il tema del Congresso, “Acque vive di Speranza”, c’invita a rinnovarci costantemente nell’Acqua e nel Sangue che fluiscono dal Cuore di Gesù, come fonti di Misericordia per il mondo intero. Senza questa Acqua Viva la nostra missione può trasformarsi in una interna e dolorosa religiosità… Se tu sei cristiano, se tu sei Chiesa, la Chiesa è in uscita, non verso dentro, e devi arrivare alle periferie esistenziali con coraggio e creatività!

Il Congresso di Educazione Religiosa di Los Angeles del 2014

Il Giubileo dell’arcidiocesi di Los Angeles

Quest’anno, prosegue il Pontefice, “state celebrando un anno giubilare nell’arcidiocesi di Los Angeles, il 250° anniversario della Missione San Gabriele, prima Chiesa fondata da quel grande Apostolo del Messico e della California che è stato San Junipero Serra”. E ricorda che, proclamandolo santo nel 2015, ha sottolineato come “ha saputo vivere quello che è ‘la Chiesa in uscita’, questa Chiesa che deve sapere andare per le strade, per condividere la tenerezza e la riconciliazione con Dio. Che questo giubileo sia una grande opportunità per rinnovarci!”.

Non belle parole ma atti concreti di accompagnamento

La preghiera di Papa Francesco per il Congresso è che Nostro Signore "riempia i cuori delle acque vive del suo Spirito e rinnovi il vostro zelo di discepoli missionari che vanno 'sempre avanti' nella fede per portare la Sua speranza al mondo intero, non con belle parole, ma con atti concreti di accompagnamento, condividendo con tutti la gioia di sapere che non siamo soli”.

Guarda il video della canzone "In the living waters"

La colonna sonora del Congresso “In the living waters”

Il tema scelto per il Congresso 2022 si ispira alla risposta di Gesù alla domanda della Samaritana nel quarto capitolo del Vangelo di Giovanni “Da dove prendi quest’acqua viva”?. E la canzone che farà da colonna sonora al Congresso è “In the living waters” scritta ed eseguita dalla popolare artista cattolica Sarah Hart.