Il primo ministro della Slovacchia in udienza dal Papa

Eduard Heger a colloquio con il Pontefice e poi in Segreteria di Stato. Ricordato il viaggio di settembre 2021; focus sulla guerra in Ucraina e sul suo impatto a livello regionale e internazionale, con attenzione alla situazione dei profughi

Vatican News

Papa Francesco ha ricevuto oggi in udienza Eduard Heger, primo ministro della Repubblica Slovacca, il quale, successivamente, si è incontrato con il cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, accompagnato da monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati.

Durante i cordiali colloqui in Segreteria di Stato, informa una nota della Sala Stampa vaticana, è stato ricordato il viaggio apostolico in Slovacchia del settembre scorso ed "è stata espressa soddisfazione per le buone relazioni bilaterali e per il ruolo della Chiesa nella società".

"Nel prosieguo dei colloqui - recita ancora il comunicato - ci si è soffermati approfonditamente sulla guerra in Ucraina e sul suo impatto a livello regionale e internazionale, con particolare attenzione alla situazione umanitaria e all’accoglienza dei profughi di guerra".