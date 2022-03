Esercizi Spirituali, Francesco: preghiamo per le necessità della Chiesa e dell'umanità

Vatican News “Oggi pomeriggio, insieme con i collaboratori della Curia Romana, inizieremo gli Esercizi spirituali. Portiamo nella nostra preghiera tutte le necessità della Chiesa e della famiglia umana. E anche voi, per favore, pregate per noi”. Papa Francesco chiede ai fedeli riuniti per l’Angelus in Piazza San Pietro di accompagnarlo spiritualmente nella settimana di Esercizi di Quaresima, che inizierà oggi fino al prossimo venerdì 11 marzo. In questi giorni saranno sospesi tutti gli impegni del Pontefice, compresa l’udienza generale di mercoledì 9 marzo. Per il secondo anno consecutivo, la pandemia ha condizionato il tradizionale ritiro del Pontefice con la Curia romana. Il 20 gennaio scorso la Sala Stampa vaticana faceva sapere che, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid, non sarebbe stato possibile “vivere comunitariamente gli Esercizi Spirituali della Curia Romana presso la Casa Divin Maestro in Ariccia”. Come lo scorso anno, Papa Francesco ha invitato quindi i cardinali residenti a Roma, i capi Dicastero e i superiori della Curia romana “a provvedervi in modo personale, ritirandosi in preghiera, dal pomeriggio di domenica 6 a venerdì 11 marzo”.