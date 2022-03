Bambino Gesù: la carezza del Papa ai piccoli giunti dall'Ucraina

Nel giorno di San Giuseppe, padre terreno di Gesù, Papa Francesco non ha voluto far mancare il suo affetto paterno ai bambini ucraini ricoverati all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù a causa delle ferite causate dalla guerra in corso, ma anche per altre patologie

Giancarlo La Vella – Città del Vaticano "Questo pomeriggio, poco dopo le ore 16.00, Papa Francesco si è recato all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per visitare il reparto dove si trovano i bambini ricoverati arrivati dall’Ucraina in questi ultimi giorni. Il Pontefice è stato accolto dalla presidente dell'ospedale, Mariella Enoc, che ha accompagnato il Santo Padre in vari reparti. La presidente Enoc accoglie Papa Francesco In questo momento – ha comunicato ai giornalisti il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni – sono 19 i bambini ucraini degenti nei reparti del nosocomio, nella sede del Gianicolo, a Roma, e in quella di Palidoro, a pochi chilometri dalla capitale. Il Papa parla con un piccolo ricoverato Francesco con una mamma e il suo bimbo I minori – ha riferito Bruni – arrivati al Bambino Gesù dall'inizio della guerra in Ucraina sono circa 50. Si tratta di pazienti con patologie diverse (oncologiche, neurologiche e di altro genere) fuggiti nei primi giorni del conflitto e, più di recente, di bambine con ferite gravi da scoppio. Il Papa si è fermato nelle stanze e ha visitato tutti i piccoli presenti, per poi fare rientro in Vaticano". Il Papa saluta una piccola con la mamma Mariella Enoc e il Papa con un piccolo ricoverato