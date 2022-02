Il Papa ricorda l'importanza della Raccolta del Farmaco

Torna, da oggi fino al 14 febbraio, l'iniziativa del Banco Farmaceutico a favore dei bisognosi che non hanno possibilità di curarsi e che chiedono aiuto a realtà assistenziali. La rete di farmacie, 5.000 in Italia, si offre per sostenerle: ciascuno può recarsi e donare un medicinale. Nel tweet di Francesco si ricorda che sono 1.800 le strutture caritative che ne usufruiscono

Antonella Palermo - Città del Vaticano

Il Papa dall'account @Pontifex rilancia l'iniziativa del Banco Farmaceutico che da oggi al 14 febbraio, in occasione della 22.ma Giornata di Raccolta del Farmaco, offre la possibilità di donare un farmaco per chi è povero. "I medicinali aiuteranno 1.800 realtà assistenziali e caritative che offrono cure agli indigenti", si ricorda nel tweet. #GRF22

Le farmacie coinvolte sono 5.000

Sono 600.000 le persone che nel 2021 hanno chiesto aiuto alle realtà assistenziali per farsi curare, (163.000 persone in più del 2020, pari al +37%). Nel contesto di un’emergenza - quella che riguarda appunto le persone in condizione di povertà sanitaria - che si protrae da anni e che col Covid si è aggravata, il Banco Farmaceutico torna a dare un contributo per queste realtà che operano gratuitamente: finora è stato possibile coprire il 47,4% del loro fabbisogno. La richiesta al Banco l'anno passato è stata di 980.562 confezioni di medicinali. In 5.000 farmacie italiane sarà possibile acquistare un farmaco da banco per i bisognosi. Nel 2021 sono state raccolte 465.019 confezioni, pari a un valore di 3.640.286 euro. Oltre 17.000 farmacisti (titolari e non) danno il proprio sostegno con erogazioni liberali. Anche quest’anno, la raccolta sarà supportata da più di 14.000 volontari e avrà il patrocinio di AIFA.

La pandemia ha aggravato la povertà sanitaria

"La rete delle farmacie è profondamente integrata nel tessuto sociale del territorio, sia nelle grandi città che nelle aree più interne, ed è particolarmente sensibile alle necessità dei più fragili. La fiducia che ogni giorno ci dimostrano i cittadini è testimonianza del valore sociale dell’impegno quotidianamente svolto dai farmacisti in farmacia in favore della collettività", ha dichiarato Marco Cossolo, presidente di Federfarma Nazionale. "Anche quest’anno ci aspettiamo una grande adesione in un’iniziativa in cui si esprime in maniera concreta l’impegno sociale e la vicinanza dei farmacisti alle persone, soprattutto alle più fragili", dice Andrea Mandelli, presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (Fofi). "La crisi economica causata dalla pandemia ha accentuato le diseguaglianze di salute. Oggi più che mai - sottolinea -c’è bisogno di un forte slancio di solidarietà per chi è costretto a rinunciare a curarsi, e questa è la migliore occasione per dimostrarlo".