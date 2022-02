Il Papa nella Comunità Cenacolo, online il video integrale della visita

Francesco si era recato l’8 dicembre 2021 nella fraternità Buon Samaritano di Roma, dove ha concluso l’Anno dedicato a San Giuseppe. Di quel pomeriggio, la Comunità ha diffuso in questi giorni il filmato integrale su YouTube

Vatican News



Una giornata indimenticabile, quella dell’8 dicembre 2021, per ospiti e animatori della fraternità Buon Samaritano, sede romana della Comunità Cenacolo, con la visita di Papa Francesco che in questa struttura alla periferia della Capitale ha concluso l’Anno dedicato a San Giuseppe. Ragazzi e ragazze, famiglie, sacerdoti e suore di questa realtà fondata negli anni ’80 da madre Elvira Petrozzi per accogliere chi vive nel disagio spirituale e fisico, in particolare nella gabbia della droga, hanno potuto trascorrere un intero pomeriggio con il Pontefice recatosi a salutarli personalmente.

In Evidenza 08/12/2021 Il Papa nella Comunità Cenacolo: non aver paura delle nostre miserie Francesco ha visitato privatamente nel pomeriggio la “casa” della fraternità Buon Samaritano di Roma: ha ascoltato canti e testimonianze dei volontari e ospiti dell’associazione ...

Canti, danze, striscioni e festoni hanno caratterizzato quelle ore, durante le quali Francesco ha potuto ascoltare anche le testimonianze di alcuni giovani che hanno partecipato alla realizzazione di un film dedicato a San Giuseppe. Storie di rinascita e coraggio, di dolore e redenzione, alle quali il Papa ha risposto uno ad uno, rivolgendo parole di gratitudine e incoraggiamento. Ai membri della Comunità ha raccomandato quindi di “non avere paura della realtà, della verità, delle nostre miserie”, perché “a Gesù piace la realtà come è, non truccata, al Signore non piace la gente che si trucca l’anima e il cuore”. Di quell'incontro è possibile ora vedere il video integrale diffuso dalla stessa Comunità Cenacolo sul canale YouTube.

QUI IL VIDEO CHE DOCUMENTA LA VISITA DEL PAPA