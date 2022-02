Dal Papa il presidente dello Zambia, colloqui su Covid e accesso ai vaccini

Il presidente dello Zambia, Hakainde Hichilema, in udienza dal Papa: in dono uno strumento musicale tradizionale in legno (Vatican Media)

Hakainde Hichilema ha successivamente incontrato il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, e monsignor Mirosław Wachowski, sotto-segretario per i Rapporti con gli Stati. Accennata la possibilità di procedere nella redazione di un Accordo bilaterale, come "segno di rispettosa cooperazione" tra i due Stati

L'accesso universale ai vaccini e le cure per il Covid-19, oltre alla possibilità di procedere alla redazione di un Accordo bilaterale, sono stati tra i temi affrontati nell'udienza di questa mattina del presidente della Repubblica di Zambia, Hakainde Hichilema, nel Palazzo Apostolico vaticano. Il capo di Stato è stato ricevuto da Papa Francesco per un colloquio riservato di circa 40 minuti, dalle 8.50 alle 9.30; successivamente ha incontrato con il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato da monsignor Mirosław Wachowski, sotto-segretario per i Rapporti con gli Stati.

Hakainde Hichilema con il Papa

Allo studio un Accordo bilaterale



Come informa una nota della Sala Stampa della Santa Sede, "nel corso dei cordiali colloqui in Segreteria di Stato ci si è soffermati su alcuni aspetti della situazione economica e sociale del Paese, nonché sull’apprezzato contributo della Chiesa cattolica in molteplici settori della società. Oltre a sottolineare le buone relazioni tra la Santa Sede e lo Zambia, si è accennato alla questione dell’accesso universale ai vaccini e alle cure per il Covid-19 e alla possibilità di procedere nello studio della redazione di un Accordo bilaterale, quale ulteriore segno di rispettosa cooperazione", informa la nota. Non è mancato nella conversazione, anche "uno scambio di opinioni sulla situazione internazionale e regionale".

Scambio di doni

Durante il tradizionale scambio di doni, il Pontefice ha regalato al presidente Hichilema un mosaico raffigurante Noè, con la scritta "Attraverso Noè Dio apre una via di salvezza, per il creato e per ogni uomo". Insieme a questo anche i documenti del pontificato, il Messaggio per la Pace 2022, il Documento sulla Fratellanza Umana, il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, a cura della Lev. In dono anche il volume sull'Appartamento Pontificio delle Udienze, a cura della Prefettura della Casa Pontificia. Il presidente ha ricambiato con due sculture in legno e rame raffiguranti strumenti musicali tipici dello Zambia.