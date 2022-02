Francesco: i bambini soldato, un grido che sale a Dio

Nell’odierna Giornata internazionale contro l’uso dei bambini in situazioni di conflitto, il Papa ricorda in un tweet il dramma di tanti minori, vittime di violenza. Secondo l’Onu nel 2020 sono stati impiegati in scenari di ostilità oltre 8.500 bambini. La giornalista Laura Battaglia racconta la condizione dei più piccoli in Yemen, il Paese dove si vive la più grave crisi umanitaria del mondo

Benedetta Capelli e Andrea De Angelis – Città del Vaticano

“Una tragedia”, “un crimine abominevole”. Negli anni il Papa ha sempre fatto sentire la sua voce riguardo la terribile piaga dei bambini soldato, facendosi così interprete del dolore di tanti minori, strappati alla loro infanzia e costretti a imbracciare le armi, diventando strumenti di morte. In un tweet sul suo account @Pontifex, pubblicato in occasione della Giornata internazionale contro l’uso dei bambini in situazioni di conflitto, Francesco scrive:

I bambini soldato sono derubati della loro infanzia, della loro innocenza, del loro futuro, tante volte della loro stessa vita. Ognuno di loro è un grido che sale a Dio e che accusa gli adulti che hanno messo le armi nelle loro piccole mani.

Grave violazione dei diritti dei bambini

Bambini impiegati come combattenti ma anche come cuochi, facchini, guardie, messaggeri. Bambine che si occupano di varie attività come il trasporto, l’assistenza medica, la cucina, la pulizia e la cura di altri bambini ma che possono diventare parte attiva nel conflitto, come in Africa dove quasi il 40% delle ragazze reclutate dalle forze e dai gruppi armati partecipa direttamente alle ostilità o in Medio Oriente dove esistono unità di sole donne per l'uso di armi tattiche. Entrambi però sono vittime di rapimenti, minacce, manipolazioni. Alcuni sono spinti dalla povertà, costretti a generare reddito per le loro famiglie. Altri ancora si associano per sopravvivere o per proteggere le loro comunità. Indipendentemente dal loro coinvolgimento, il reclutamento e l'uso di bambini da parte delle forze armate - sottolinea l’Unicef - è una grave violazione dei diritti dei bambini e del diritto internazionale umanitario.

Un fenomeno in crescita

L’Onu, in occasione dell’odierna Giornata, sottolinea che nel 2020 sono oltre 8.500 i bambini soldato reclutati e impiegati in zone di guerra, un numero in aumento rispetto ai 7.750 casi registrati nel 2019. Oltre 93 mila i bambini soldato tra il 2005 e il 2020, solo due anni fa le Nazioni Unite hanno verificato 26.425 gravi violazioni. Quasi il 75% dei conflitti coinvolgono il reclutamento di minori e ben oltre la metà di questi ha incluso le bambine. Quello che subiscono i bambini sono forme estese di sfruttamento e abuso che diventa anche sessuale nel caso delle bambine. Il matrimonio precoce è un altro strumento favorito da alcune parti in conflitto: le ragazze sono costrette a sposare combattenti maschi adulti e a vivere sotto il loro controllo, spesso sottoposte a violenza sessuale quotidiana.

Battaglia: una piaga difficile da estirpare

La Giornata internazionale contro l’uso dei bambini in situazioni di conflitto è stata indetta il 12 febbraio 2002, data in cui è entrato in vigore il Protocollo opzionale alla Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia che vieta il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati. Laura Battaglia è una giornalista, documentarista, autrice di molti reportage in Yemen, e a Vatican News ricorda che ci sono Paesi dove “l’infanzia non è infanzia e dove i bambini, quando nascono, sono già adulti”. Si tratta - afferma - di un contesto molto difficile da comprendere e cambiare perché i minori sono da sempre impiegati in alcuni lavori, le ragazze date in sposa molto presto o i maschi usati in vario modo dalle Milizie o in eserciti. Serve sensibilità, sostiene la giornalista, ma anche l’empatia che nasce dal toccare con mano questa piaga.

Lo Yemen, dove i bambini vanno al fronte

Laura Battaglia conosce bene lo Yemen, ne ha raccontato spesso. E’ un Paese dove si vive la peggiore crisi umanitaria a livello globale. Save the Children ha ricordato che , durante il mese scorso, un civile è stato ucciso o ferito ogni ora, rendendo il mese di gennaio il più letale dopo l'ultima grande escalation del conflitto nel 2018. Nel Paese, infatti, tra il 6 gennaio e il 2 febbraio più di 200 adulti e 15 bambini sono stati uccisi mentre 354 adulti e 30 bambini sono rimasti feriti, per un totale di 599 vittime civili.

“Qui ci sono bambini che la mattina vanno a scuola e poi il pomeriggio passano dal grembiule alla divisa perché vanno a combattere”. Il fenomeno, sottolinea la giornalista, non è solo legato alla guerra scoppiata nel 2014 ma è una realtà che esisteva già prima soprattutto in alcune aree particolarmente depresse economicamente. “Molti bambini, prima del 2014 erano orfani e venivano sostanzialmente venduti dalle famiglie o da parenti più o meno stretti a milizie o gruppi di trafficanti per farli diventare bambini soldato, trafficanti di droga loro stessi”. Con il tempo i bambini non solo sono stati destinati a raccogliere spazzatura o a chiedere l’elemosina ma per i guerriglieri sono diventati “carne da macello”, persone da mettere al confine per respingere il nemico. “Le famiglie - spiega la reporter - si sentono in qualche modo depositarie di una missione, cioè quella di donare i loro figli alla causa”. Una modalità in parte volontaria ma anche imposta, perché ci sono milizie che entrano nelle case per controllare quanti bambini ci sono, se sono maschi o femmine, per poi portarli via. “Ci sono piccoli che dopo la scuola vanno ai checkpoint con i padri, con gli zii che li portano lì per orgoglio, per insegnare loro a fare la guerra per morire contro l'invasore”. A pesare negli ultimi tempi sul fenomeno dei bambini soldato, afferma Laura Battaglia, non è tanto la pandemia quanto “il sistema sanzionatorio internazionale, per cui nel momento in cui le famiglie si indebitano di più e non riescono a ricevere soldi dai familiari all'estero hanno come unica soluzione quella di far diventare definitivamente adulti loro figli, anche con la guerra”.