Emilce Cuda, nominata segretario della Pontificia Commissione America latina

La professoressa, teologa e scrittrice argentina, Capo ufficio della CAL dal luglio scorso per volere del Papa, svolgerà il nuovo incarico insieme al professor Rodrigo Guerra López già segretario della medesima Commissione

Vatican News

Papa Francesco ha nominato Segretario della Pontificia Commissione per l’America Latina, alla pari con il professor Rodrigo Guerra López, la professoressa Emilce Cuda, finora capo ufficio della medesima Pontificia Commissione. Ne dà notizia la Sala Stampa Vaticana. A capo dunque dell'organismo della Curia romana fondato nel 1958, dopo la nomina del professor Guerra Lopez nel luglio scorso, ora c'è anche una donna.

Emilce Cuda, nata a Buenos Aires il 26 dicembre 1965, è teologa, scrittrice e docente universitaria presso la Pontificia Università Cattolica Argentina e la St.Thomas University (Stati Uniti d'America). Dopo il dottorato conseguito in Teologia presso la Pontificia Università Cattolica Argentina Santa María di Buenos Aires (UCA) ha studiato Filosofia all'Università di Buenos Aires (UBA). Professore di ricerca nell'area della Teologia Politica alla UCA, alla UBA e alla Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), Emilce Cuda è anche visiting professor alla Boston College University, alla Northwestern University e alla St. Paul University negli Stati Uniti d'America. È membro del team di consulenza professionale del Celam per l'area della politica e del lavoro; e del team di specialisti internazionali del Programma dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL): Il futuro del lavoro. Il 26 luglio 2021 la professoressa Cuda era stata nominata dal Pontefice capo ufficio della Pontificia Commissione per l'America Latina la cui funzione primaria è quella di "consigliare e assistere le Chiese particolari in America Latina" e "studiare le questioni riguardanti la vita e il progresso di queste Chiese, soprattutto essendo a disposizione sia dei dicasteri della Curia interessati per la loro competenza sia delle Chiese stesse per risolvere tali questioni". (Giovanni Paolo II Costituzione apostolica Pastor Bonus, art. 83).