Il Papa prega la Vergine di Lourdes: l'egoismo corrode, apri i nostri cuori agli altri

Francesco si rivolge con un videomessaggio in lingua spagnola ai fedeli argentini, riuniti per la festa mariana nel Santuario di Buenos Aires intitolato alla Madonna apparsa a Bernadette: aiutaci - è la sua preghiera - a essere una comunità in uscita, "l'incontro non è un’elemosina - dice Francesco - è camminare insieme"

Gabriella Ceraso - Città del Vaticano "Madre, aiutaci a essere comunità che va incontro a tutti!". A Nostra Signora di Lourdes, nel giorno solenne della sua Festa, l'11 febbraio - quando il Santuario a Lei intitolato a Buenos Aires, sin dall'inizio del"900, si riempie di fedeli - Francesco rivolge la sua preghiera. "Buona festa!" dice il Papa che invoca Maria perchè apra i cuori, faccia di una comunità un popolo che cammina senza egoismi e isolamenti. Incontrare e lasciarsi incontrare Le parole del Papa raccolgono le intenzioni dei pellegrini che alla Vergine chiedono una grazia molto grande: essere comunità in uscita, in uno scambio continuo e reciproco, perchè l'incontro, dice il Pontefice, non è una concessione ma qualcosa di condiviso: Essere comunità che va incontro a tutti, uscire per incontrare gli altri, ma anche uscire per lasciarsi incontrare, perché l’incontro è reciproco, l’incontro non è un’elemosina è camminare insieme, rifuggire dallo stare soli e dall’isolamento per stare insieme agli altri, con gli amici, con la famiglia, con il Popolo di Dio, tutti insieme in preghiera davanti alla Vergine L'egoismo è una tarma Incontrare, uscire, camminare insieme e andare incontro: per questo, ripete Francesco, "chiediamo alla Vergine di aiutarci a essere comunità". Si ripete così l'invocazione alla Vergine prima della benedizione finale: L’incontro è sempre aprirsi agli altri, l’opposto dell’incontro è chiudere il proprio cuore. Madre, fa’ che non abbiamo il cuore chiuso, perché l’egoismo è una tarma che ti rode il cuore dal di dentro.