Il Papa invia un video di incoraggiamento agli abitanti di La Palma colpiti dal vulcano

"Vi accompagno nella ricostruzione" è il messaggio del Papa agli abitanti dell'isola che, da settembre, soffre per le conseguenze dell'eruzione di un vulcano. Il vescovo di Tenerife ha registrato il filmato questa mattina, durante l'udienza del Pontefice al terzo gruppo di vescovi spagnoli in visita ad limina

Sofia Lobos - Città del Vaticano



"Vi ho accompagnati al momento dell'eruzione e vi accompagno nella ricostruzione". Papa Francesco esprime parole di incoraggiamento alla popolazione di La Palma, l'isola delle Canarie che da sei mesi soffre per le conseguenze del vulcano che ha iniziato a eruttare il 19 settembre e proseguito fino al 13 dicembre.

Il Pontefice ha registrato questa mattina un breve filmato dallo smartphone del vescovo di Tenerife (una delle isole Canarie), tra i presenti alla visita ad limina apostolorum del terzo gruppo di presuli della Conferenza episcopale spagnola, ricevuti nel Palazzo Apostolico. Si tratta dei vescovi delle province ecclesiastiche di Granada, Siviglia e Mérida-Badajoz, a Roma dal 17 gennaio fino a sabato 22.

È proprio l'episcopato spagnolo a dare la notizia del messaggio del Papa. Nel video, Francesco si rivolge a una popolazione che sta affrontando un futuro pieno di incertezze, poiché, a seguito del devastante disastro, migliaia di persone hanno dovuto essere evacuate, hanno perso le loro case e anche il lavoro.

"È difficile, ma non arrendetevi. Ricostruire significa sempre fare un passo avanti. Significa dire che la sconfitta non ha l'ultima parola, significa non stancarsi di guardare l'orizzonte". Parole di vicinanza e affetto, come quelle recentemente rivolte al popolo delle isole di Tonga, colpite anch'esse dalla devastante eruzione di un vulcano sottomarino e dallo tsunami che ne è derivato.

"È difficile ma non mollare", aggiunge il Papa nel video. E conclude: "Vi sono vicino e prego per voi".