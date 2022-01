Nel 2020, gli Esercizi Spirituali nella Casa Divin Maestro di Ariccia (Vatican Media)

Esercizi Spirituali, il Papa invita la Curia a viverli personalmente

Visto il perdurare dell’emergenza sanitaria, non sarà possibile il consueto ritiro di Francesco e dei suoi collaboratori nella struttura di Ariccia per gli Esercizi Spirituali in tempo di Quaresima

Vatican News Per il secondo anno consecutivo, la pandemia condiziona gli appuntamenti di Papa Francesco e della Curia Romana. Un comunicato della Sala Stampa della Santa Sede rende noto che, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid, “non sarà possibile vivere comunitariamente gli Esercizi Spirituali della Curia Romana presso la Casa Divin Maestro in Ariccia”. Il Papa ha invitato i Cardinali residenti a Roma, i Capi Dicastero e i Superiori della Curia Romana a provvedervi in modo personale, ritirandosi in preghiera, dal pomeriggio di domenica 6 a venerdì 11 marzo. Proprio in quella settimana saranno sospesi tutti gli impegni di Francesco, compresa l’Udienza Generale di mercoledì 9 marzo. Lo scorso anno il Pontefice aveva regalato a ciascuno il volume “Abbi a cuore il Signore”, edito dalla San Paolo e curato dal sacerdote gesuita, Daniele Libanori. Il volume era accompagnato da una lettera nella quale Francesco sottolineava che quelle pagine avrebbe aiutato nella vita spirituale. “Uniti nella preghiera – aveva scritto– gli uni per gli altri”.