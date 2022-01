Francesco: giovani e pandemia, avere cura di chi soffre o vive isolato

Parlando alle partecipanti al capitolo generale della Congregazione Notre-Dame canonichesse di Sant’Agostino, il Papa approfondisce il tema dell’educazione per le nuove generazioni e invita ad avere particolare attenzione verso i più disagiati e quanti stanno avendo conseguenze psicologiche a causa della crisi sanitaria

Tiziana Campisi – Città del Vaticano

Di fronte al mondo di oggi, in cui la molteplicità dell’offerta di consumo può portare a una “tristezza individualista che scaturisce dal cuore comodo e avaro, dalla ricerca malata di piaceri superficiali, dalla coscienza isolata”, occorre affrontare la “sfida della formazione e dell’educazione della persona umana”. Lo evidenzia il Papa alle partecipanti al capitolo generale della Congregazione Notre-Dame canonichesse di Sant’Agostino, famiglia religiosa dedita all’insegnamento e all’educazione in tutte le sue forme, la cui missione è essere presente nelle diverse realtà locali, attraverso l’azione pastorale, l’annuncio della fede, la partecipazione alla vita associativa e l’incontro con le culture. Francesco incoraggia le suore che si ispirano agli insegnamenti del vescovo di Ippona e impegnate per un’educazione popolare, alla fede e alla giustizia e al fianco dei poveri, “ad essere discepole missionarie e comunità di speranza e di gioia”.

Cercare nuove vie per raggiungere i giovani

Ricordando poi il tema scelto dalle religiose per il loro capitolo generale, “Patto educativo della Congregazione Notre-Dame”, Francesco lo definisce “un forte invito a riflettere sulle nuove vie possibili per raggiungere i giovani nella loro realtà quotidiana, allo scopo di contribuire al loro sviluppo integrale” e aggiunge:

“Davanti alle sfide e ai pericoli che insidiano i giovani, auspico che il vostro impegno e il vostro entusiasmo, forgiati nella forza del Vangelo, restituiscano ad essi il gusto della vita e il desiderio di costruire una società degna di questo nome”.

Avere cura dei più svantaggiati

Il Papa considera poi che l’impegno e la testimonianza delle canonichesse di Sant’Agostino è un messaggio forte per il mondo “che rifiuta le categorie vulnerabili” e invita le religiose ad attingere a Cristo per portare avanti la loro missione:

“Possiate abbeverarvi, con la preghiera e l’adorazione, alla sorgente della bontà e della verità, e trovare nella comunione con Cristo morto e risorto la forza di posare uno sguardo positivo, uno sguardo d’amore e uno sguardo di speranza, uno sguardo compassionevole, uno sguardo di tenerezza sul mondo, facendo particolare attenzione agli strati svantaggiati della società. È così che la vostra missione di educatrici porterà frutti di qualità in seno al popolo per il bene della società”.

Incontro a quanti vivono nello sconforto a causa della pandemia

“Aprire nuovi orizzonti e creare spazi di fraternità”: questo è il contributo che oggi offre la Congregazione Notre-Dame, aggiunge Francesco, richiamandone il carisma che “mira a far scoprire l’amore di Cristo ad ogni persona”. Infine il Papa chiede alle religiose, “in questo momento, nel quale la pandemia di Covid-19 ha prodotto una crisi dai molteplici aspetti, in particolare un forte impatto sull’educazione e sui giovani”, di farsi “più vicine alle persone che vivono l’isolamento, la tristezza e lo scoraggiamento”.