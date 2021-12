Il Papa ha incontrato ad Atene alcuni giovani siriani rifugiati

Stamattina Francesco ha ricevuto In nunziatura un gruppo di ragazzi ospiti nell'Ordinariato armeno cattolico, indossavano una maglietta simbolica delle loro moderne odissee che hanno regalato al Papa

Stamattina, alla fine della sua storica visita in Grecia, nella giornata dedicata come spesso accade nei viaggi apostolici alle generazioni più verdi di un Paese, Papa Francesco ha ricevuto nel salone della nunziatura apostolica di Atene nove giovani siriani cristiani, ospitati attualmente presso l’Ordinariato Armeno Cattolico di Atene, che provvede al loro sostentamento e al percorso della loro integrazione nella società, in linea con la visione del Santo Padre.

Durante l'incontro - si legge in un comunicato dell’Ordinariato armeno cattolico - il Papa è rimasto colpito dai volti dei giovani e prima di partire li ha benedetti e incoraggiati ad andare avanti con la loro vita con fede ferma e grande fiducia nel Signore Gesù.

I giovani hanno condiviso i sentimenti di amore e fiducia e hanno presentato al Francesco una maglietta con l'immagine di Cristo che tiene la mano di Pietro per salvarlo dall'annegamento.

Maglietta donata al Papa

Sulla maglietta è riportato in italiano:

“Gesù io credo in te. La mano del Signore ci ha salvati. Grazie, Santo Padre, tu sei la mano del Signore. Athena 06 dicembre 2021”

La maglietta è stata indossata dai giovani che hanno recitato lo slogan scritto su di essa, attirando l'attenzione di Sua Santità sul loro entusiasmo.



I giovani, pieni di gioia per il felice incontro con il Papa, sono tornati pieni di speranza confidando nella fede e nell'amore, affidandosi ai doni dello Spirito e alla cura di Dio che veglia sul destino delle loro vite.